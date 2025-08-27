Шовковский перед матчем с Маккаби сказал все, что думает о новом тренере Динамо
Киевляне перед решающей битвой за Лигу Европы неожиданно объявили о новом подписании
около 2 часов назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Макаби рассказал о функциях своего нового ассистента, поляка Мацея Кендзьорека. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Мы давно общались, несколько раз встречались, когда команда находилась здесь, в Польше, обсуждали возможное сотрудничество, наши отношения внутри тренерского штаба и направления, в которых он будет работать с нами. Это и аналитика, и стандартные положения, и также он будет помощником главного тренера, помогать мне в решении тех задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя, и мы с большим удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью.
Напомним, киевское Динамо уже в четверг, 28 августа, в Польше примет Макаби Тель-Авив. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву. В первом матче верх после удаления Константина Вивчаренко взяли израильтяне (3:1).
Ранее Шовковский поделился мыслями по поводу игры с Макаби.
