Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк подвел итоги матча 3 тура УПЛ против Динамо (1:4). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Команда хотела бежать вперед, при счёте 1:2 хотели сравнять, моменты были, но Динамо попало в свою стихию - в контригру, где они очень хорошо себя чувствуют. Не хотелось, конечно, четвёртый гол, недоработали некоторые, но это футбол. Я думаю, что в следующих матчах будем более сконцентрированными.

Ну а что сидеть сзади? Я всегда футболистам говорю: «Счастье зарыто в воротах соперника». Мы пытались играть в футбол, в контригру. Да, не всё получается, пока не можем ещё подстроиться под эту интенсивность. Шахтёр, ЛНЗ и Динамо показали нам, к чему мы должны стремиться. Скорость, интенсивность, атлетизм - это сегодня, наверное, первые составляющие современного футбола, где, к сожалению, мы сегодня проиграли, - сказал Нагорняк.