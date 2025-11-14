Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко после разгромного поражения в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) дал оценку двум пенальти в игре.

[На Назарине пенальти] был. Мне вообще непонятно, почему арбитр не назначил пенальти, тем более, что он ВАР смотрел. Соперник опасно играл высоко поднятой ногой. Но я думаю, что даже если бы и дал пенальти, он бы нас не спас. Было бы 1:4 или 1:6. Если нет ударов по воротам, на положительный результат рассчитывать нельзя.

Меня удивило, что после игры Михавко сказал, что пенальти был 50 на 50. Он не почувствовал, что наступил на ногу сопернику? Наверное, ему сильно в голову попало мячом, иначе как можно думать, что это спорный пенальти. А так, он не очень много ошибок делал. Ну, кроме пасов в никуда, как и другие наши игроки.

Что касается исполнения Мбаппе, я вообще изменил бы правила и запретил, чтобы футболист во время пенальти останавливался. Разбегайся и бей, а не танцуй возле мяча, как это любят делать бразильцы! А что касается паненки Мбаппе, то когда так бьют, значит, не уверены в себе и не знают куда бить. И плюс это неуважение к вратарю, – заявил Леоненко в интервью Sport-express UA.