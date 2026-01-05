Сергей Разумовский

Опорный полузащитник Интера Кристиан Аслани, который сейчас выступает за Торино на правах аренды, открыт к смене клуба уже этой зимой, сообщает в соцсети X инсайдер Николо Скира. По его данным, ситуация вокруг 23-летнего албанца может получить развитие в ближайшие недели, ведь сам футболист не исключает варианта с новой командой среди сезона.

Дополнительные подробности добавил другой известный инсайдер – Фабрицио Романо. Накануне он написал, что Интер рассматривает возможность досрочно отозвать Аслани из аренды в Торино, чтобы сразу отправить его в аренду в другой клуб. Утверждается, что в течение последних нескольких часов услуги полузащитника уже были предложены Фиорентине.

Потенциальный интерес Фиорентины выглядит логичным на фоне ее нынешнего положения в Серии А: «фиалки» находятся на 19-й позиции турнирной таблицы, имея 12 очков после 18 сыгранных матчей. В такой ситуации клубу нужны варианты для усиления состава и стабилизации игры, а Аслани может стать одним из кандидатов на усиление средней линии. Лишь накануне команда покинула последнее место в таблице.

Напомним, Торино арендовал Аслани в августе 2025 года до завершения сезона-2025/26. Соглашение между клубами также содержит опцию выкупа контракта 23-летнего албанского футболиста. За годичную аренду Торино должен был заплатить 1,5 миллиона евро, в то время как опция выкупа оценивается в 12 миллионов евро. В текущем сезоне в составе туринцев Аслани сыграл 16 матчей во всех турнирах и провел на поле 1154 минуты, однако результативными действиями пока не отметился.