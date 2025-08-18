Сергей Стаднюк

В сербской Бачке Тополе в четверг, 21 августа, на TSC Arena состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В нем киевское Динамо сыграет против израильского Маккаби (Тель-Авив).

Накануне встречи с киевлянами команда Жарко Лазетича приняла участие в Кубке Тото — третьем по престижности турнире Израиля. Команда заняла лишь пятое место.

В решающем матче Маккаби победил иерусалимский Хапоэль 2:1. Первый гол в встрече забил Саед Абу-Фари, а после перерыва счет удвоил Дор Тургеман. Хапоэль смог ответить только в конце игры, реализовав пенальти после фола Давида — точным был Гай Бадаш. Стоит отметить, что еще до этого израильтяне дважды попали в каркас ворот: Абу-Фари попал в перекладину на 43-й минуте, а Мадмон повторил его «успех» на 76-й.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в четверг, 21 августа, на странице события Маккаби Тель-Авив – Динамо на Xsport. Начало – в 21:00.