Сергей Разумовский

Официальный аккаунт Бенфики в социальной сети X эмоционально отреагировал на судейство в матче 32-го тура чемпионата Португалии против Фамаликау, который завершился вничью 2:2.

Лиссабонский клуб саркастически назвал главного арбитра встречи Густаво Коррею лучшим игроком поединка. В Бенфике остались недовольны работой судейской бригады, в частности эпизодом на 55-й минуте, когда защитник «орлов» Николас Отаменди получил прямую красную карточку.

На момент удаления Бенфика вела в счете 2:0. После этого Фамаликау сумел воспользоваться численным преимуществом, забил два мяча и спас ничью.

Бенфика вручает приз лучшему игроку матча рефери Густаву Коррейе и остальной бригаде арбитров. ФК Бенфика

O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM — SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026

Из-за потери очков Бенфика фактически потеряла шансы на чемпионство. Порту уже досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Португалии.