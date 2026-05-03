Судейский скандал с участием Трубинa! Бенфика вручила приз арбитру рокового матча
23 минуты назад
Официальный аккаунт Бенфики в социальной сети X эмоционально отреагировал на судейство в матче 32-го тура чемпионата Португалии против Фамаликау, который завершился вничью 2:2.
Лиссабонский клуб саркастически назвал главного арбитра встречи Густаво Коррею лучшим игроком поединка. В Бенфике остались недовольны работой судейской бригады, в частности эпизодом на 55-й минуте, когда защитник «орлов» Николас Отаменди получил прямую красную карточку.
На момент удаления Бенфика вела в счете 2:0. После этого Фамаликау сумел воспользоваться численным преимуществом, забил два мяча и спас ничью.
Бенфика вручает приз лучшему игроку матча рефери Густаву Коррейе и остальной бригаде арбитров.
Из-за потери очков Бенфика фактически потеряла шансы на чемпионство. Порту уже досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Португалии.
