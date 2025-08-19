Невилл назвал главного фаворита АПЛ сезона 2025/2026
Прогноз от английского эксперта
около 1 часа назад
Гари Невилл / фото - Getty
Бывший капитан Манчестер Юнайтед и нынешний футбольный эксперт Гари Невилл поделился своим прогнозом относительно победителя английской Премьер-лиги сезона 2025/2026.
Я выбрал бы Арсенал — просто из упрямства, но на самом деле считаю, что чемпионом станет Манчестер Сити, – сказал Невилл в комментарии Sky Sports.
В стартовом туре нового сезона Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон со счетом 4:0, тогда как Арсенал одержал минимальную победу над Манчестер Юнайтед (1:0).
Во втором туре чемпионата Англии горожане 23 августа дома встретятся с Тоттенхэмом, а канониры в тот же день примут Лидс Юнайтед.