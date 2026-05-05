Не успели выйти в УПЛ, а уже наказаны УАФ. Буковина обратилась к болельщикам.
За что были введены санкции в отношении новичка элитного дивизиона будущего сезона?
около 1 часа назад
Буковина получила финансовое наказание от КДК УАФ после полуфинального матча Кубка Украины против Динамо, который завершился поражением черновицкой команды со счётом 0:3.
Причиной санкций стали нарушения правил поведения со стороны болельщиков во время игры. Речь идет о использовании пиротехники, несанкционированных выходах фанатов на футбольное поле, а также скандировании оскорбительных и нецензурных выражений в адрес арбитров.
В клубе подтвердили, что из-за этих инцидентов Буковина понесла финансовые убытки, и обратились к своим болельщикам с просьбой более ответственно вести себя на трибунах.
Футбольный клуб «Буковина» получил финансовое взыскание от КДК УАФ по итогам полуфинального матча Кубка Украины против киевского «Динамо». В настоящее время клуб несет финансовые убытки из-за нарушения правил поведения зрителей на трибунах, несанкционированного выбегания болельщиков на футбольное поле, использования пиротехнических средств, скандирования ненормативного и оскорбительного характера в адрес арбитров и др.
ФК «Буковина» безмерно ценит горячую поддержку болельщиков, однако должен предупредить о серьезных рисках. Помимо значительных финансовых потерь, в случае повторения подобных инцидентов клуб может быть наказан проведением домашних матчей без зрителей. Пустые трибуны на стадионе «Буковина» - это худшее наказание как для игроков, так и для преданных фанатов.
Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает «желто-черных» на трибунах, и обращаемся к вам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионе, не выбегать на футбольное поле и не использовать пиротехнические средства, воздерживаться от выкриков оскорбительного и ненормативного содержания в адрес арбитров.
Мы понимаем ваши эмоции и знаем, как вы искренне переживаете за команду. Ваша поддержка невероятна, и именно благодаря вам «Буковина» достигла исторических успехов в этом сезоне. Так что продолжаем поддерживать команду громко, но ответственно! Вместе мы — движущая сила, но только если соблюдаем правила.
Ранее Буковина досрочно завоевала право выступать в УПЛ, оформив повышение в классе за шесть туров до завершения сезона. Также команда гарантировала себе победу в Первой лиге за четыре тура до финиша чемпионата.
