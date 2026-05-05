Сергей Разумовский

Буковина получила финансовое наказание от КДК УАФ после полуфинального матча Кубка Украины против Динамо, который завершился поражением черновицкой команды со счётом 0:3.

Причиной санкций стали нарушения правил поведения со стороны болельщиков во время игры. Речь идет о использовании пиротехники, несанкционированных выходах фанатов на футбольное поле, а также скандировании оскорбительных и нецензурных выражений в адрес арбитров.

В клубе подтвердили, что из-за этих инцидентов Буковина понесла финансовые убытки, и обратились к своим болельщикам с просьбой более ответственно вести себя на трибунах.

Футбольный клуб «Буковина» получил финансовое взыскание от КДК УАФ по итогам полуфинального матча Кубка Украины против киевского «Динамо». В настоящее время клуб несет финансовые убытки из-за нарушения правил поведения зрителей на трибунах, несанкционированного выбегания болельщиков на футбольное поле, использования пиротехнических средств, скандирования ненормативного и оскорбительного характера в адрес арбитров и др. ФК «Буковина» безмерно ценит горячую поддержку болельщиков, однако должен предупредить о серьезных рисках. Помимо значительных финансовых потерь, в случае повторения подобных инцидентов клуб может быть наказан проведением домашних матчей без зрителей. Пустые трибуны на стадионе «Буковина» - это худшее наказание как для игроков, так и для преданных фанатов. Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает «желто-черных» на трибунах, и обращаемся к вам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионе, не выбегать на футбольное поле и не использовать пиротехнические средства, воздерживаться от выкриков оскорбительного и ненормативного содержания в адрес арбитров. Мы понимаем ваши эмоции и знаем, как вы искренне переживаете за команду. Ваша поддержка невероятна, и именно благодаря вам «Буковина» достигла исторических успехов в этом сезоне. Так что продолжаем поддерживать команду громко, но ответственно! Вместе мы — движущая сила, но только если соблюдаем правила. ФК Буковина

Ранее Буковина досрочно завоевала право выступать в УПЛ, оформив повышение в классе за шесть туров до завершения сезона. Также команда гарантировала себе победу в Первой лиге за четыре тура до финиша чемпионата.