Главный тренер каталонской Барселоны Ханс-Диетер Флик накануне матча 27-го тура Ла Лиги против Атлетика из Бильбао откровенно высказался о кадровых проблемах команды.

Немецкий специалист не стал искать виновных среди медицинского персонала, а подчеркнул, что ответственность за физическое состояние игроков лежит исключительно на нём. Цитирует слова Флика издание Sport.es.

Я недоволен ситуацией с травмами. Нам нужно понять, что необходимо улучшить. Но это всегда моя ответственность. Это не врачи или физиотерапевты — это моя ответственность. Если что-то происходит, я обсуждаю это со всеми, чтобы улучшить ситуацию в будущем и избежать повторения подобных ошибок. Иногда допускаешь ошибки, так бывает. Неприятно, когда это происходит в такие важные моменты, но это также дает другим игрокам возможность продемонстрировать свои качества.

В конечном итоге, у нас есть высококлассные игроки из Ла Масии, и у нас есть опыт работы с ними. Мы должны распределять нагрузку, и, возможно, завтра сыграют другие футболисты.