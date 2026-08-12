Нападающий американского Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально почтил память своего отца Хорхе, который ушел из жизни 8 августа в возрасте 68 лет.

Аргентинский форвард опубликовал в соцсетях откровенное письмо, в котором признался, что до сих пор не может осознать потерю, и поделился переживаниями относительно своей дальнейшей карьеры.

Папа, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. До меня это не доходит, вернее, я не хочу это осознавать. Мне так трудно представить, что больше никогда тебя не увижу, что больше не будем разговаривать. Знаю, что ты страдал, но ты ушел слишком рано. У нас еще было так много всего, чем мы могли бы насладиться вместе.

Ты постоянно просил меня сыграть на последнем чемпионате мира, за несколько дней до его начала тебе стало хуже. Это был первый раз, когда ты не смог посетить турнир, но мама все время говорила мне, что ты поправишься и будешь достаточно здоров, чтобы поехать. А я все время говорил, что мы дойдем до финала, чтобы ты смог поехать.

Каждый раз, когда заканчивался матч, я ждал твоего сообщения, а его не было. Тогда я понял, что ситуация действительно плохая. Тем не менее, продолжал думать, как пройти как можно дальше, чтобы позволить тебе посмотреть матч. Мы дошли до финала, а тебя там не было. Я хотел выиграть, чтобы принести трофей домой и показать тебе его. Но не смог, мои ноги просто больше не выдерживали. В этот раз я попытался преодолеть свои физические ограничения, но не смог. Я так и не смог чувствовать себя хорошо.

Когда я приехал, ты думал, что мы проиграли финал по пенальти. Мы так и не смогли обсудить, что произошло. Ты совсем не смог насладиться игрой. Мы не стали чемпионами, но ты не представляешь, как сильно наслаждались каждым матчем. И снова ты был прав: я должен был быть там и играть. Рассказываю тебе это, потому что это было единственное, о чем мы не смогли поговорить, остальное ты и так все знаешь. Мы разговаривали каждый день и виделись, когда позволяли мои планы.

Не знаю, что буду делать без тебя, не знаю, как жить дальше. Я только что играл в футбол, теперь всерьез сомневаюсь, что смогу продолжать это делать еще долго. Ты был рядом со мной с самого начала, конец был так близко. Почему ты не продержался еще немного, и мы могли бы закончить это вместе?

Знаю, твое счастье заключалось в том, что ты видел, как хорошо живется твоей семье, твоей жене, твоим детям, и, самое главное, как я играю, не привлекая внимания окружающих… Так было всегда, с самого детства. Ты забирал меня со всех тренировок, как только возвращался с работы. Моя мама часто водила меня на них, потому что ты работал. Очевидно, ты не пропустил ни одной игры. Ты страдал, наблюдая за моими играми, получал от этого удовольствие, хотя и не особенно меня хвалил.

Ты был отцом, другом и представителем. Всегда был именно тем человеком, которым должен был быть в любой ситуации, никогда ни в чем не ошибался. Несмотря на разногласия или споры, ты всегда оказывался прав. В конце концов, все всегда заканчивалось так, как ты говорил. Мне будет очень тебя не хватать, но ты всегда будешь рядом, особенно в воспитании моих детей, потому что я учу и воспитываю их так же, как ты учил и воспитывал меня. Спи с миром и оберегай нас сверху, как делал это здесь. Спасибо тебе за все. Люблю тебя, папа.