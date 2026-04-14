Немец может констатировать выход Шахтёра в полуфинал Лиги конференций
Стало известно, кто обслужит ответный матч против АЗ Алкмар
16 минут назад
Ответный матч между Шахтером и АЗ Алкмар в четвертьфинале Лиги конференций будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Свеном Яблонски. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Ассистентами главного арбитра на линиях будут Эдуард Байтингер и Лассе Кословски. Обязанности четвертого арбитра выполнит Харм Осмерс. За работу системы VAR будут отвечать Беньямин Бранд и Роберт Шредер.
В первом, номинально домашнем матче донецкий клуб уверенно переиграл АЗ Алкмар со счетом 3:0. В составе Шахтера голами отметились Педриньо и Алисон, который оформил дубль.
Ответный матч состоится в Нидерландах в четверг, 16 апреля. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Шахтер оформит трансфер 17-летнего вингера Атлетико Паранаэнсе.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04