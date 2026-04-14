Сергей Разумовский

Ответный матч между Шахтером и АЗ Алкмар в четвертьфинале Лиги конференций будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Свеном Яблонски. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Ассистентами главного арбитра на линиях будут Эдуард Байтингер и Лассе Кословски. Обязанности четвертого арбитра выполнит Харм Осмерс. За работу системы VAR будут отвечать Беньямин Бранд и Роберт Шредер.

В первом, номинально домашнем матче донецкий клуб уверенно переиграл АЗ Алкмар со счетом 3:0. В составе Шахтера голами отметились Педриньо и Алисон, который оформил дубль.

Ответный матч состоится в Нидерландах в четверг, 16 апреля. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шахтер оформит трансфер 17-летнего вингера Атлетико Паранаэнсе.