Сергей Стаднюк

Известный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг футболистов, у которых действующие контракты с клубами завершаются летом 2026 года, выделив десятку самых заметных имен. В этом списке нашлось место и представителю Украины. Защитник английского Эвертона Виталий Миколенко замкнул символическую десятку.

Издание отдельно подчеркивает, что в этом сезоне Эвертон уже продлил контракты с Джеймсом Тарковски и Джорданом Пикфордом. На этом фоне не исключается, что клуб будет стремиться сохранить в составе и украинского левого защитника, который стабильно выходит в старте, когда не имеет проблем со здоровьем.

26-летний Миколенко на протяжении последних трех сезонов является игроком стартового состава ливерпульской команды, а в начале этого года звучали сообщения об интересе к нему со стороны клубов ведущих чемпионатов Испании и Италии. Таким образом, к украинцу точно будет сохраняться интерес до летнего межсезонья 2026 года.

Миколенко пополнил состав Эвертона, перейдя из киевского Динамо 1 января 2022 года. С тех пор украинец провел за английский клуб 130 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Топ-10 игроков с сроком действия контракта до лета 2026 года от FourFourTwo

Дайо Упамекано (Бавария) Ибраима Конате (Ливерпуль) Марк Геи (Кристал Пэлас) Душан Влахович (Ювентус) Бернарду Силва (Манчестер Сити) Квинтен Тимбер (Фейеноорд) Майк Меньян (Милан) Юлиан Брандт (Боруссия Д) Рубен Невеш (Аль-Хиляль) Виталий Миколенко (Эвертон)

Напомним, Моес считает ключевыми в улучшении результатов Эвертона не только новичков, но и Миколенко с другими «старожилами».