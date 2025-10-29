Неожиданно. Миколенко вошел в интересный рейтинг от британского издания
Похоже, путь защитника сборной Украины в Эвертоне подходит к концу
около 2 часов назад
Известный британский портал FourFourTwo опубликовал рейтинг футболистов, у которых действующие контракты с клубами завершаются летом 2026 года, выделив десятку самых заметных имен. В этом списке нашлось место и представителю Украины. Защитник английского Эвертона Виталий Миколенко замкнул символическую десятку.
Издание отдельно подчеркивает, что в этом сезоне Эвертон уже продлил контракты с Джеймсом Тарковски и Джорданом Пикфордом. На этом фоне не исключается, что клуб будет стремиться сохранить в составе и украинского левого защитника, который стабильно выходит в старте, когда не имеет проблем со здоровьем.
26-летний Миколенко на протяжении последних трех сезонов является игроком стартового состава ливерпульской команды, а в начале этого года звучали сообщения об интересе к нему со стороны клубов ведущих чемпионатов Испании и Италии. Таким образом, к украинцу точно будет сохраняться интерес до летнего межсезонья 2026 года.
Миколенко пополнил состав Эвертона, перейдя из киевского Динамо 1 января 2022 года. С тех пор украинец провел за английский клуб 130 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Топ-10 игроков с сроком действия контракта до лета 2026 года от FourFourTwo
- Дайо Упамекано (Бавария)
- Ибраима Конате (Ливерпуль)
- Марк Геи (Кристал Пэлас)
- Душан Влахович (Ювентус)
- Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- Квинтен Тимбер (Фейеноорд)
- Майк Меньян (Милан)
- Юлиан Брандт (Боруссия Д)
- Рубен Невеш (Аль-Хиляль)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
Напомним, Моес считает ключевыми в улучшении результатов Эвертона не только новичков, но и Миколенко с другими «старожилами».