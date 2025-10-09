Сергей Стаднюк

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев оштрафован на 17 тысяч гривен [в источнике также фигурирует сумма в 12 тыс. – прим.] и лишен права управления транспортом на один год. Такое решение принял столичный суд, признав экс-игрока виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ИА «Центр новостей» со ссылкой на судебные реестры.

Инцидент произошел 12 апреля на бульваре Чоколовском в Киеве. Патрульная полиция остановила автомобиль Mersedes-Benz G-350, за рулем которого находился Алиев. Правоохранители зафиксировали признаки алкогольного опьянения – характерный запах алкоголя и неадекватное поведение. Водитель отказался проходить тест на месте или в медицинском учреждении, что является нарушением правил дорожного движения.

В суде Алиев отрицал свою вину, утверждая, что полицейские не имели оснований его останавливать, а потому он не был обязан проходить проверку. Его адвокат требовал закрыть производство из-за отсутствия состава правонарушения. Однако суд отклонил аргументы защиты, признав, что полицейские действовали законно: автомобиль был остановлен за нарушение правил – движение и остановка в полосе общественного транспорта.

Во время рассмотрения дела стало известно, что Алиев имеет статус участника боевых действий и сообщил полицейским о службе в армии. Однако доказательств, что правонарушение произошло при выполнении им служебных обязанностей, предоставлено не было, поэтому суд не освободил его от уплаты судебного сбора в размере 605,6 гривен. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

Кроме того, в тот же день на Алиева составили еще один протокол — за мелкое хулиганство и неповиновение полицейским, поскольку он вел себя агрессивно и ругался. Однако это дело суд закрыл из-за истечения сроков привлечения к административной ответственности.