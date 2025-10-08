Спортивный юрист Илья Скоропашкин поделился анализом скандальной дисквалификации вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 против Испании (0:1). Без лидера «сине-жёлтые» завершили борьбу на Мундиале.

Пункт «b» части 2 статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА прямо и недвусмысленно запрещает отстраненному игроку заходить в раздевалку, тоннель или техническую зону до или во время матча, присутствовать на разминке или сидеть на скамейке запасных команды. Только после финального свистка отстраненный игрок может присоединиться к своей команде в раздевалке.

Конечно, каждый футболист должен четко знать правила игры и регламентные нормы. Но полностью перекладывать вину на игрока будет неправильно. Ответственные сотрудники сборной также должны это контролировать. Ну и инструктаж футболистов, в том числе дисквалифицированных, тоже никто не отменял. То есть, совместная вина.

Что касается того, что УАФ готовит апелляцию... Не зная деталей дела, не могу комментировать. Но пункт «b» части 2 статьи 61 Дисциплинарного кодекса ФИФА предусматривает, что дисквалификации до 2-х матчей или до двух месяцев не оспариваются, – подытожил Скоропашкин в интервью Blik.ua.