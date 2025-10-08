Сергей Стаднюк

Известный футбольный журналист и ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский высказался по поводу дисквалификации вингера сборной Украины U-20 Геннадия Синчука на матч 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 против Испании (0:1) и вылета «сине-желтых» с Мундиаля без своего лидера.

Украина достойно покидает молодежный мундиаль. Можно сожалеть о несовершенной стратегии в групповом турнире (которая свела нас с Испанией на первой стадии плей-офф), откровенную оплошность с Синчуком (интересно, кто возьмет на себя ответственность?), но скажем откровенно – мы на своем месте. Михаил Спиваковский

Ранее главный тренер Дмитрий Михайленко раскрыл, когда сборная Украины узнала о скандальной дисквалификации Синчука. Также поделился мыслями о скандале и известный спортивный комментатор Виталий Волочай.

А Спиваковский подвел глобальные итоги выступлений сборной Украины U-20 на юношеском чемпионате мира.