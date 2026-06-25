Неймар назвал самого главного игрока сборной Бразилии
Вингер похвалил Винисиуса перед началом плей-офф
около 1 часа назадПодписаться в
Вингер сборной Бразилии Неймар оценил выступления своего партнера по национальной команде Винисиуса Жуниора.
Бразилец отметил лидерские качества и текущую игровую форму футболиста мадридского Реала, назвав его ключевой фигурой в нынешнем составе селесао. Слова приводит UOL.
Я рад поддержке болельщиков и всех людей, но еще больше рад тому, что наша команда хорошо выступает. Я очень счастлив из-за нынешней формы Винисиуса.
Сейчас Вини – наш главный игрок, и он переживает невероятный период. Он помогает нам, решает исход матчей, и это очень важно для нас.
Как я уже сказал, я очень доволен. Теперь начинаются плей-офф, и нам нужно продолжать побеждать, чтобы достичь нашей главной цели.
34-летний Неймар имеет 129 матчей, 79 голов и 59 результативных передач за сборную Бразилии.
Неймар сыграл за Бразилию после 981 дня отсутствия.
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