Вингер сборной Бразилии Неймар оценил выступления своего партнера по национальной команде Винисиуса Жуниора.

Бразилец отметил лидерские качества и текущую игровую форму футболиста мадридского Реала, назвав его ключевой фигурой в нынешнем составе селесао. Слова приводит UOL.

Я рад поддержке болельщиков и всех людей, но еще больше рад тому, что наша команда хорошо выступает. Я очень счастлив из-за нынешней формы Винисиуса.

Сейчас Вини – наш главный игрок, и он переживает невероятный период. Он помогает нам, решает исход матчей, и это очень важно для нас.

Как я уже сказал, я очень доволен. Теперь начинаются плей-офф, и нам нужно продолжать побеждать, чтобы достичь нашей главной цели.