В матче 14-го тура чемпионата Англии Лидс на домашнем поле одержал победу над Челси со счетом 3:1. Матч состоялся на стадионе Элланд Роуд в Лидсе.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте благодаря точному удару Яки Бийола. Незадолго до перерыва Ао Танака увеличил преимущество Лидса, что позволило команде уверенно уйти на перерыв с комфортным преимуществом.

В начале второго тайма Педру Нету сократил отставание Челси, воспользовавшись ошибкой защиты соперника. Однако попытки лондонцев вернуть интригу остановил Доминик Калверт-Льюин, который на 72-й минуте установил окончательный счет на табло.

После этой победы Лидс имеет 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Челси, имея 24 зачётных балла, удерживает четвертое место.

В следующем туре Лидс 6 декабря примет Ливерпуль, тогда как Челси в тот же день проведет выездной матч против Борнмута.

АПЛ. 14 тур

Лидс - Челси 3:1 (Бийол 6, Танака 43, Калверт-Льюин 72 - Нету 50)