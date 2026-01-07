Неймар подписал новый контракт с Сантосом
За место на ЧМ-2026 игрок будет бороться в составе родного клуба
около 1 часа назад
Бразильский полузащитник Неймар в начале 2026 года находился в состоянии неопределенности относительно своего будущего. Его контракт с Сантосом истек, а конкретные переговоры с другими клубами пока не начались.
Ситуацию усугубляло приближение чемпионата мира-2026, в который надеется попасть 33-летний футболист, а также недавно перенесенная операция на колене.
В результате стороны договорились о новом контракте с Сантосом, который будет действовать до конца календарного 2026 года. Таким образом, Неймар подойдет к мундиалю в статусе игрока «черно-белых».
В прошлом сезоне бразильский хавбек провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует продлить контракт с Анчелотти.
Поделиться