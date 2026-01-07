Бразильский полузащитник Неймар в начале 2026 года находился в состоянии неопределенности относительно своего будущего. Его контракт с Сантосом истек, а конкретные переговоры с другими клубами пока не начались.

Ситуацию усугубляло приближение чемпионата мира-2026, в который надеется попасть 33-летний футболист, а также недавно перенесенная операция на колене.

В результате стороны договорились о новом контракте с Сантосом, который будет действовать до конца календарного 2026 года. Таким образом, Неймар подойдет к мундиалю в статусе игрока «черно-белых».

В прошлом сезоне бразильский хавбек провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует продлить контракт с Анчелотти.