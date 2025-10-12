Сергей Стаднюк

Насыщенное воскресенье футбольных баталий ожидает болельщиков! Сегодня, 12 октября, состоятся ключевые матчи в четырех группах, где определятся претенденты на лидерство и путевки в следующий раунд.

Наиболее напряженная ситуация сложилась в группе G, где сразу три команды претендуют на выход. В 19:00 лидер Нидерланды (13 очков) принимает Финляндию (10 очков) в матче, который может стать решающим для финнов. Во втором поединке в 21:45 Польша (10 очков) едет к одному из двух аутсайдеров Литве (3 очка) с единственной целью – с победой догнать голландцев. Любая осечка поляков или финнов может стоить им места в финальной части.

Группа L обещает не менее драматичный ход событий. В 19:00 Фарерские острова, имея в активе сенсационные 9 очков, встретятся с Чехией (13 баллов) в матче, где хозяева попытаются сократить отставание от лидеров. Хорватия, опережающая чехов по дополнительным показателям, в 21:45 отправляется к Гибралтару (0 очков) как безусловный фаворит.

В группе C в 21:45 состоится важный матч между Данией и Грецией. Датчане, имея 7 очков и первое место в группе, являются фаворитами поединка против греков, которые с 3 очками занимают лишь третью позицию. Эта встреча может стать определяющей для дальнейших шансов обеих команд, ведь Греция еще надеется вернуться в борьбу хотя бы за плей-офф.

Завершит игровой день противостояние в группе H в 21:45, где безоговорочный лидер Австрия (15 очков) будет гостить в Румынии Мирчи Луческу, которая пока лишь четвертая с 7 баллами в активе. Австрийцы уже фактически обеспечили себе первое место, но румынам нужны очки для улучшения своего положения. Это будет настоящий экзамен для хозяев, которые встретятся с самой сильной командой группы.