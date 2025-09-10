Сергей Стаднюк

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в эфире MEGOGO оценил справедливость результата в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1).

Сыграл слева? В принципе, мне без разницы. Я играл слева, но до этого я смещался внутрь, там Зинченко поднимался выше, еще Очеретько играл в центре. Мы все вместе втроем менялись. У нас есть взаимопонимание и проблем в этом нет. Что касается моего гола, я уже сказал, контролировали игру, забили гол... В принципе, все прошло хорошо. На мяче, продолжали создавать моменты, хотели играть. И я же говорю – одна такая досадная контратака: подача, момент, о котором даже потом уже все забыли. Рефери посмотрел VAR и назначил пенальти. Такое случается. Я считаю, что это больше случайность, чем закономерность. Конечно, все разочарованы. Понимали, что в этом матче должны были брать только три очка. Стремились к большему, не получилось, будем проводить анализ игры. Думаю, каждый в первую очередь должен сделать личный анализ своей игры в сборной, и уже на следующий сбор приезжать совсем иначе настроенным. Георгий Судаков

Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала волевую победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бле» уже на пять очков оторвались от «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.

Интересно, что после невыхода из группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали лишь три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также было четыре поражения и три ничьи.

После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.