Павел Василенко

Ноттингем Форест подпишет контракт с новым главным тренером.

В субботу английский клуб объявил об увольнении Анге Постекоглу. Заявление было опубликовано в социальных сетях всего через 19 минут после окончания матча, в котором его команда проиграла Челси со счетом 0:3.

Австралиец обречен на провал из-за катастрофических результатов. Чуть больше чем за месяц он провел восемь матчей под руководством команды, две из которых сыграл вничью, а остальные проиграл. Команда, за которую выступает украинский защитник Александр Зинченко, сейчас находится в зоне вылета Английской Премьер-лиги.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Шон Дайч в ближайшее время возглавит Ноттингем Форест. Опытный тренер близок к подписанию контракта с новым работодателем.

Следующий матч Ноттингема состоится в четверг, когда они сыграют против Порту в Лиге Европы.