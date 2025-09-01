Ноттингем Форест договорился с Атлетико о трансфере левого защитника Хави Галана, сообщает журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic. Финансовые детали сделки пока не раскрываются.

30-летний испанец уже проходит медосмотр в Мадриде и вскоре подпишет контракт с английским клубом сроком на три года с опцией продления еще на один сезон.

Этим летом Форест активно работает на трансферном рынке: ранее был приобретен другой фулбек Николо Савона из Ювентуса за 15 миллионов евро, а также состав пополнили Омари Хатчинсон, Арно Калимуэндо-Муинг, Дуглас Луис и несколько других игроков.

Старт сезона в АПЛ команда начала с одной победы, ничьей и поражения в трех турах. После международной паузы Форест ожидает гостевой матч против Арсенала.

