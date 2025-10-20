После матча восьмого тура АПЛ, в котором Ноттингем Форест уступил Челси со счетом 0:3, руководство клуба решило попрощаться с главным тренером Анже Постекоглу.

По данным OptaJoe, это увольнение стало историческим рекордом Премьер-лиги. Австралийский специалист был отправлен в отставку 18 октября, проработав лишь 39 дней. Предыдущее антирекордное достижение принадлежало экс-наставнику Чарльтона Лесли Арнольду Риду, который удержался на должности 40 дней.

Ранее сообщалось, что Ноттингем Форест находится на финальной стадии переговоров с Шоном Дайчем, который может возглавить команду.