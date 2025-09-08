Ассоциация футбольных федераций Азербайджана назначила главным тренером на матч против Украины наставника молодежной сборной U-21 Айхана Аббасова.

«Конечно, работать в национальной сборной Азербайджана – это большая ответственность. В то же время мне очень приятно. Если решение принято, то наш долг выполнять поставленные задачи. Сделаем все возможное, чтобы показать лучший результат.

Времени до завтрашней игры очень мало, но мы постараемся мобилизовать команду и достойно сыграть против Украины», – ответил Аббасов для Azerisport.