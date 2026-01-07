Бывший наставник Страсбура Лиам Росеньер после подписания контракта с Челси обратился к бывшему клубу. Его слова приводит ESPN.

Последние 18 месяцев были радостью и лучшим периодом моей профессиональной карьеры. Я встретил невероятных людей, создал прекрасные воспоминания и вошел в историю. Ничего из этого не произошло бы без инвестиций наших владельцев и работы нашего президента. У меня был интерес от многих клубов, включая участников Лиги чемпионов, о чем я всегда откровенно говорил с нашим президентом Марком Келлером и владельцами. Я буду любить этот клуб до конца своей жизни, но не могу отказать Челси.

Кроме ПСЖ во Франции, если Челси хочет тренера, тот тренер, вероятно, примет эту работу. Я бы не согласился на должность в Челси, если бы не был готов. Есть клубы, от которых просто невозможно отказаться. Надеюсь, болельщики Страсбура поймут это и будут гордиться этим, - сказал Росеньор.