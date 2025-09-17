Динамо, Шахтер, Бавария – Челси, Забарный против Аталанты. Трансляции матчей 17 сентября
Рассказываем, что можно посмотреть в игровой день среды
около 2 часов назад
Пятью матчами в среду, 17 сентября, стартует 1/16 финала Кубка Украины сезона-2025/2026. Этот этап продлится в течение недели и будет разбит на четыре игровых дня.
На стадии 1/16 финала сойдутся победители предыдущего раунда и четыре клуба, которые представляли или до сих пор представляют Украину в еврокубках – киевское Динамо, донецкий Шахтер, житомирское Полесье и Александрия.
И именно «бело-синие», «горняки» и «городские» проведут свои матчи уже в первый игровой день. Это объясняется близким стартом команд в Лиге конференций. Шахтеру предстоит встретиться с любительским Полесьем Ставки, а Динамо (как и в жеребьевке еврокубка) повезло меньше. Киевлянам придется сыграть с Александрией, чей футбол сейчас на подъеме, учитывая первый не-проигрыш в сезоне. Также потенциально интересными станут противостояния Металлиста и ЛНЗ, а также Левого Берега и Виктории. Кривбасс же не должен иметь проблем с Черниговом.
13:00 | Металлист – ЛНЗ. Прямая трансляция
13:00 | Чернигов – Кривбасс. Прямая трансляция
15:30 | Левый Берег – Виктория. Прямая трансляция
15:30 | Полесье Ставки – Шахтер. Прямая трансляция
18:00 | Александрия – Динамо. Прямая трансляция
Продолжается первый тур Лиги чемпионов. Если противостояние Олимпиакос – Пафос не вызовет особого энтузиазма у зарубежного болельщика, то для украинского это матч между командой Романа Яремчука и обидчиком Динамо.
В позднем слоте Аякс, который совершил камбэк в ЛЧ, пройдёт проверку командой, что дважды за последние три года доходила до финала турнира. Бавария примет действующего чемпиона мира Челси. Ливерпуль – всегда крепкий Атлетико. А Илья Забарный может через четыре года снова сыграть на главном клубном турнире планеты. Его ПСЖ проэкзаменирует обновлённую Аталанту.
19:45 | Олимпиакос – Пафос. Прямая трансляция
19:45 | Славия – Буде-Глимт. Прямая трансляция
22:00 | Аякс – Интер. Прямая трансляция
22:00 | Бавария – Челси. Прямая трансляция
22:00 | Ливерпуль – Атлетико. Прямая трансляция
22:00 | ПСЖ – Аталанта. Прямая трансляция
