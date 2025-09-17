Сергей Стаднюк

Пятью матчами в среду, 17 сентября, стартует 1/16 финала Кубка Украины сезона-2025/2026. Этот этап продлится в течение недели и будет разбит на четыре игровых дня.

На стадии 1/16 финала сойдутся победители предыдущего раунда и четыре клуба, которые представляли или до сих пор представляют Украину в еврокубках – киевское Динамо, донецкий Шахтер, житомирское Полесье и Александрия.

И именно «бело-синие», «горняки» и «городские» проведут свои матчи уже в первый игровой день. Это объясняется близким стартом команд в Лиге конференций. Шахтеру предстоит встретиться с любительским Полесьем Ставки, а Динамо (как и в жеребьевке еврокубка) повезло меньше. Киевлянам придется сыграть с Александрией, чей футбол сейчас на подъеме, учитывая первый не-проигрыш в сезоне. Также потенциально интересными станут противостояния Металлиста и ЛНЗ, а также Левого Берега и Виктории. Кривбасс же не должен иметь проблем с Черниговом.

13:00 | Металлист – ЛНЗ. Прямая трансляция

13:00 | Чернигов – Кривбасс. Прямая трансляция

15:30 | Левый Берег – Виктория. Прямая трансляция

15:30 | Полесье Ставки – Шахтер. Прямая трансляция

18:00 | Александрия – Динамо. Прямая трансляция

Продолжается первый тур Лиги чемпионов. Если противостояние Олимпиакос – Пафос не вызовет особого энтузиазма у зарубежного болельщика, то для украинского это матч между командой Романа Яремчука и обидчиком Динамо.

В позднем слоте Аякс, который совершил камбэк в ЛЧ, пройдёт проверку командой, что дважды за последние три года доходила до финала турнира. Бавария примет действующего чемпиона мира Челси. Ливерпуль – всегда крепкий Атлетико. А Илья Забарный может через четыре года снова сыграть на главном клубном турнире планеты. Его ПСЖ проэкзаменирует обновлённую Аталанту.

19:45 | Олимпиакос – Пафос. Прямая трансляция

19:45 | Славия – Буде-Глимт. Прямая трансляция

22:00 | Аякс – Интер. Прямая трансляция

22:00 | Бавария – Челси. Прямая трансляция

22:00 | Ливерпуль – Атлетико. Прямая трансляция

22:00 | ПСЖ – Аталанта. Прямая трансляция