Главный тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Баварии поделился оценкой статуса своей команды. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Сейчас мы – «Золушка» Лиги чемпионов. Вероятно, никто на нас не ставит, и может показаться, что нас легко победить. Бавария – лучшая команда Европы на данный момент. Но мы не сдадимся. Это будет исторический вечер для всего города, и мы просто хотим насладиться им.

Мы хотим сыграть смело на своем поле. Иногда мы можем прессинговать, и у нас всегда есть шансы на контратаки. Мы также хорошо работаем на стандартных положениях. Конечно, все будет зависеть от того, какие возможности нам предоставит Бавария. Но почему бы нам не провести идеальный день и, возможно, заработать очко или даже больше?

Давид Луис будет готов, Жоау Коррейя пройдет обследование. Остальные игроки в строю.