Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан станет наставником сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года. Он сменит на этой должности Дидье Дешама, который работает с трёхцветными с 2012 года. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста RMC After Foot Жилберта Брисбуа.

Дидье Дешам уйдет в 2026 году. Через год у нас будет Зидан! Какая радость, все решено!, – заявил Брісбуа.

Зидан возглавлял Королевский клуб в периоды с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством Реал трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Напомним, что 5 сентября матчем против Франции во Вроцлаве (Польша) начнёт свой путь в отборе на ЧМ сборная Украины. В группе D, кроме этих сборных, также сыграют Исландия и Азербайджан.