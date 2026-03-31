Обнародована заявка сборной Украины на матч с Албанией, Ванат – вне состава
Команде не помогут Крушинский и Очеретько
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку команды на товарищеский матч против Албании.
Вратари: Руслан Нещерет, Анатоний Трубин, Дмитрий Ризник
Защитники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Эдуард Сарапий
Полузащитники: Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Пихальонок, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Александр Зубков, Иван Калюжный, Назар Волошин.
Нападающие: Роман Яремчук, Матвей Пономаренко
В заявку не вошли Борис Крушинский, Владислав Ванат и Олег Очеретько.
Матч состоится сегодня, 31 марта, начало в 21.45.
