Оболонь и Полтава поделили очки в матче с двумя пенальти
Мячи забили Слободян и Сад
42 минуты назад
Киевская Оболонь не смогла обыграть аутсайдера чемпионата СК Полтава в рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча на Оболонь-Арене завершилась — 1:1.
Первая половина игры прошла без голов, однако в начале второго тайма гости открыли счет — Сад реализовал одиннадцатиметровый. Вскоре полтавцы остались в меньшинстве из-за удаления Веремиенко, который получил вторую желтую карточку. Пивовары воспользовались преимуществом лишь под конец матча — Слободян сравнял счет, также забив с пенальти.
УПЛ. 24-й тур
Голы: Слободян, 81, пен. – Сад, 53, пен.
Удаление: Веремиенко, 66
После этого тура Оболонь с 26 очками замыкает первую одиннадцатку таблицы. Полтава остается на последнем месте, имея в активе 11 баллов.
