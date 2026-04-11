Верес обыграл Оболонь и опередил киевлян в турнирной таблице УПЛ
Победу команде из Ровно принесли Ндукве и Харатин
15 минут назад
Фото: УПЛ
Верес в домашнем матче победил Оболонь.
В первом тайме команды голов не забили. Счет был открыт в середине второй половины встречи усилиями Ндукве. В конце матча Харатин установил окончательный результат, реализовав пенальти.
УПЛ. 23-й тур
Голы: Ндукве, 73, Харатин, 85, пен.
Верес поднялся на 10-е место, имея в активе 26 очков. Оболонь с 25 баллами опустилась на 11-ю строчку.
