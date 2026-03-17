Объявлена новая дата матча Чернигов — Феникс-Мариуполь в Кубке Украины
Стартовый свисток прозвучит в 11:00
Назначена новая дата проведения матча 1/4 финала Кубка Украины между Черниговом и Фениксом-Мариуполем.
Поединок состоится 18 марта, начало — в 11:00.
Изначально игра была запланирована на 17 марта в 12:00, однако её перенесли из-за длительной воздушной тревоги.
Ранее в полуфинал турнира уже пробились Динамо, Буковина и Металлист 1925.
Металлист 1925 разгромил Локомотив и вышел в полуфинал Кубка Украины.