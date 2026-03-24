Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн официально прокомментировал свой переход в американский Орландо Сити. Футболист присоединится к новой команде летом 2026 года.

35-летний форвард отметил, что впечатлён амбициями американского клуба и с нетерпением ждёт переезда во Флориду. Слова приводит пресс-служба команды.

Очень рад начать новый этап своей карьеры в Орландо Сити. Уже с первых разговоров с руководством клуба почувствовал его амбиции и четкое видение будущего, и это меня очень впечатлило.

С нетерпением жду возможности сделать Орландо своим новым домом, познакомиться с болельщиками, почувствовать энергию стадиона и приложить все усилия, чтобы помочь команде достичь больших успехов.