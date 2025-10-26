Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня воскресенья, 26 октября, в 15-м туре украинской Второй лиги.

В группе А Второй лиги Скала 1911 одержала разгромную домашнюю победу над Реал Фармой. Хозяева открыли счет уже на 16-й минуте благодаря точному удару Ралюченко, а после перерыва Фесенко удвоил преимущество команды. Точку в матче поставил Фетько на 79-й минуте, довершив разгром.

Другой матч в группе завершился боевой ничьей – Ужгород и Вильховцы разошлись миром 1:1. Гости первыми вышли вперед после гола Минайленко на 63-й минуте, но хозяева не сдались и вырвали ничью в конце встречи – Базаров сравнял счет ближе к концу.

Ситуация в группе А выглядит так:

В группе Б настоящая драма развернулась в матче Колоса-2 с Диназом, где хозяева одержали победу 2:1, забив дважды в конце игры. После пенальти Бобиты в середине второго тайма команда из Вышгорода вела в счете, даже несмотря на удаление Катюхина на 15-й минуте.

Однако после второго предупреждения Остапчука Колос-2 сумел переломить ход встречи. Кузик сравнял счет на 86-й минуте, уже в добавленное время Канаев принес хозяевам победу эффектным ударом.

Таковы расклады в турнирной таблице группы Б:

Вторая лига, 15-й тур

Группа А

Скала 1911 – Реал Фарма 3:0

Голы: Ралюченко, 16, Фесенко, 50, Фетько, 79

Вильховцы – Ужгород 1:1

Голы: Базаров, 78 – Минайленко, 63

Группа Б

Колос-2 – Диназ 2:1

Голы: Канаев, 90+1, Кузик, 86 – Бобита, 62 (пен.)

Удаления: Катюхин, 15, Остапчук, 86