Денис Седашов

Лион обыграл Ренн в домашнем матче 32-го тура Лиги 1.

Гости открыли счет усилиями Мусы аль-Тамари, однако до перерыва Лион вышел вперед благодаря голу Романа Яремчука и реализованному пенальти Корентена Толиссо. Во втором тайме Эстебан Леполь сравнял счет, но в конце встречи подопечные Паулу Фонсеки вырвали победу — отличились Афонсу Морейра и Эндрик.

Украинец Роман Яремчук отыграл 70 минут. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, забив пять голов и отдав одну голевую передачу.

Лига 1. 32-й тур

Лион – Ренн – 4:2

Голы: Яремчук, 37, Толиссо, 42, с пенальти, Морейра, 52, Эндрик, 75 – аль-Тамари, 6, Леполь, 48

После этой победы Лион с 60 очками занимает третье место в таблице. Ренн остался на пятой позиции с 56 баллами.

