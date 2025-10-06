Очеретько получил вызов в сборную Украины на матчи отбора к ЧМ-2026
Полузащитник Шахтера заменит в составе национальной команды Александра Зубкова
около 2 часов назад
Олег Очеретько/фото: Шахтер
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров включил в состав полузащитника Шахтёра Олега Очередько для участия в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира 2026 года.
Футболист донецкого клуба заменит Александра Зубкова из турецкого Трабзонспора, который пропустит сбор из-за травмы, об этом сообщила УАФ.
Украинская команда продолжает подготовку к двум важным встречам – 10 октября в Рейкьявике она сыграет с Исландией, а 13 октября в Кракове встретится с Азербайджаном.
Ранее Ребров также пригласил в национальную команду полузащитника Владислава Велетня.