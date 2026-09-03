Официально: Дженоа объявила о переходе Эль-Шаарави
Соглашение рассчитано до лета 2027 года
Дженоа объявила о подписании контракта с вингером Стефаном Эль-Шаарави.
Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на один сезон.
Эль-Шаарави является воспитанником Дженоа и выступал за первую команду с 2008 по 2011 год. Прошлым летом итальянец покинул Рому после завершения контракта.
В сезоне-2025/26 он провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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