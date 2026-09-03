Денис Седашов

Дженоа объявила о подписании контракта с вингером Стефаном Эль-Шаарави.

Игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на один сезон.

Эль-Шаарави является воспитанником Дженоа и выступал за первую команду с 2008 по 2011 год. Прошлым летом итальянец покинул Рому после завершения контракта.

📝 Genoa CFC comunica di aver formalizzato l’acquisizione di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblù



La nota del club 👉 https://t.co/mKbwZiYWgK pic.twitter.com/hsBBFmLMuE — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 2, 2026

В сезоне-2025/26 он провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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