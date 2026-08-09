Денис Седашов

Парижский ПСЖ сообщил о переходе защитника сборной Франции Люка Диня из английской Астон Виллы. Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года. В новой команде он будет выступать под 12-м номером.

Для меня большая честь вернуться в ПСЖ после замечательного опыта, который я получил здесь более 10 лет назад. Меня впечатляет развитие клуба за эти годы. Условия на базе исключительные и отражают его амбиции. Мне не терпится начать эту новую главу и отдать весь свой опыт на пользу команде. Люк Динь

В сезоне-2025/26 Динь провел за Астон Виллу 44 матча во всех турнирах и отдал 7 результативных передач. Также защитник сыграл 6 поединков в составе сборной Франции на ЧМ-2026.

Отметим, что французский фланговый защитник уже выступал за парижский клуб в период с 2013 по 2015 год.

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