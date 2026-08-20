Магучих проведет ещё пять турниров в 2026 году
В следующий раз украинка выйдет в сектор 23 августа
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих объявила график выступлений до конца сезона 2026 года.
Украинка планирует провести еще пять турниров. В этом сезоне Магучих участвовала в 10 соревнованиях, выиграв золото чемпионата Европы с результатом 1,97 метра.
Календарь стартов Магучих:
23 августа — Бриллиантовая лига, Силезия
27 августа — Бриллиантовая лига, Цюрих
30 августа — Континентальный тур (серебряный этап), Хайльбронн
5 сентября — Бриллиантовая лига, финал, Брюссель
11 сентября — Абсолютный чемпионат мира 2026
Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.