Официально: Славен Билич снова возглавил сборную Хорватии
На этой должности он сменил Златко Далича
41 минуту назадПодписаться в
Славен Билич официально назначен на должность главного тренера сборной Хорватии. Детали контракта с 57-летним специалистом не разглашаются.
Билич уже возглавлял национальную команду с 2006 по 2012 год. Под его руководством хорваты доходили до четвертьфинала Евро-2008, а также выступали на Евро-2012.
На этой должности Билич сменил Златко Далича, который руководил сборной с 2017 по 2026 год и привел ее к серебру на ЧМ-2018 и бронзе на ЧМ-2022.