Денис Седашов

Славен Билич официально назначен на должность главного тренера сборной Хорватии. Детали контракта с 57-летним специалистом не разглашаются.

Билич уже возглавлял национальную команду с 2006 по 2012 год. Под его руководством хорваты доходили до четвертьфинала Евро-2008, а также выступали на Евро-2012.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝



🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3 — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

На этой должности Билич сменил Златко Далича, который руководил сборной с 2017 по 2026 год и привел ее к серебру на ЧМ-2018 и бронзе на ЧМ-2022.