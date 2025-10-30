Павел Василенко

Ювентус официально объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Туринскую команду возглавил Лучано Спаллетти.

Ювентус начал сезон 2025/26 с Игорем Тудором на должности главного тренера. Сотрудничество длилось недолго. Хорвата уволили 27 октября, на следующий день после поражения от Лацио со счетом 0:1. Это было третье подряд поражение «Старой синьоры».

Быстро появились сообщения, что Спаллетти является основным кандидатом на замену Тудора, хотя связывались и с Хави. Однако выяснилось, что испанец не хотел работать в Турине. Итальянец решил иначе, хотя на момент своего ухода из Наполи он утверждал, что это его последняя команда Серии А.

Что соблазнило Спаллетти? Контракт с Ювентусом подписан до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. Неофициально, опытный тренер будет получать три миллиона евро в год.

Спаллетти был безработным с июня, когда покинул сборную Италии. Уход тренера произошел после победы над Молдовой со счетом 2:0, которой предшествовало поражение от Норвегии со счетом 0:3.

Ранее 66-летний итальянец возглавлял вышеупомянутый Наполи, а также Интер и Рому. Он имеет один чемпионский титул Серии А.