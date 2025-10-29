Итальянский тренер Лучано Спаллетти в ближайшее время станет главным наставником Ювентуса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По информации источника, соглашение с 66-летним специалистом планируют официально оформить сегодня, 29 октября.

Контракт рассчитан до лета 2026 года, а также содержит опцию продления еще на один сезон, если туринский клуб сумеет пробиться в Лигу чемпионов.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял с сентября 2023-го по июнь 2025 года. До этого итальянец тренировал Наполи, Интер, Рому и Зенит в РФ. В 2023 году он стал чемпионом Италии с неаполитанцами, завоевав первый титул клуба за более чем три десятилетия.

Напомним, ранее Ювентус уволил хорватского тренера Игора Тудора.