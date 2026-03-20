Определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы сезона-2025/26
Обидчик команды Довбика встретится с Астон Виллой
около 1 часа назад
Бетис / Фото - Yahoo
Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы, после чего были сформированы четвертьфинальные пары турнира.
Предлагаем ознакомиться с четвертьфинальными парами Лиги Европы сезона-2025/26.
Лига Европы, четвертьфинальные пары сезона-2025/26
Брага – Бетис
Фрайбург – Сельта
Порту – Ноттингем Форест
Болонья – Астон Вилла
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет на стадионе Бешикташ в Стамбуле.
Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги Европы является Тоттенхэм. В прошлом финале шпоры обыграли Манчестер Юнайтед.
Напоминаем, Шахтер уступил Леху, но вышел в четвертьфинал Лиги конференций.