В пятницу, 27 февраля 2026 года, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. Начало церемонии — в 14:00 по Киеву (13:00 по центральноевропейскому времени).

Жеребьевка пройдет в Доме европейского футбола. В ходе мероприятия будет сформирована полная сетка турнира вплоть до финала.

Кто примет участие в жеребьевке

К 1/8 финала присоединятся восемь победителей стыкового раунда, которые дополнят восемь лучших команд этапа лиги. Клубы из топ-8 этапа лиги будут иметь статус сеяных.

Сеяные команды (топ-8 этапа лиги)

Лион (Франция)

Астон Вилла (Англия)

Мидтьюлланд (Дания)

Бетис (Испания)

Порту (Португалия)

Брага (Португалия)

Фрайбург (Германия)

Рома (Италия)

Несеяные команды (победители стыкового раунда)

Генк (Бельгия)

Болонья (Италия)

Штутгарт (Германия)

Ференцварош (Венгрия)

Ноттингем Форест (Англия)

Сельта (Испания)

Лилль (Франция)

Панатинаикос (Греция)

Дальнейшие четвертьфинальные и полуфинальные пары уже заложены в структуре сетки в соответствии с предыдущими жеребьевками.

Команды из одной страны могут встретиться между собой на любой стадии плей-офф, так же как и соперники, которые уже играли между собой на этапе лиги.

Даты матчей плей-офф

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года

Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 20 мая 2026 года, Стамбул

Расписание матчей 1/8 финала будет опубликовано в день жеребьевки.

Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном сайте UEFA.com, а также на канале Мегого Футбол Первый. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Также, сегодня состоится жеребьевка Лиги чемпионов.