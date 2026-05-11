Денис Седашов

В матче 33-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле добыл непростую победу над Брестом.

Первая половина игры прошла без результативных действий. После перерыва давление хозяев усилилось, однако счет оставался неизменным до выхода на замену Дуе. Именно его точный удар во втором тайме стал решающим и принес действующим чемпионам три очка.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный появился в стартовом составе. Украинец провел на поле весь матч.

Лига 1. 33-й тур

ПСЖ – Брест – 1:0

Гол: Дезире Дуэ, 82

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 73 очка и укрепил лидерство в турнирной таблице. В настоящее время парижане опережают ближайшего преследователя, Ланс, на шесть очков.