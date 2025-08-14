Опять только украинцами? С кем выйдет Ротань на финальный матч с «проходным» соперником в еврокубках
Если житомиряне удержат преимущество в три мяча, то сыграют в заключительном раунде с Фиорентиной
10 минут назад
В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций житомирское Полесье на выезде сыграет против венгерского Пакша. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Определены стартовые составы команд на игру. Главный тренер «волков» Руслан Ротань снова выставил чисто украинскую 11-ку в старте.
👥 Составы команд на матч Пакш – Полесье
🇭🇺 Пакш (тренер: Дьёрдь Бонгар): Ковачик, Сексарди, Киниик, Я. Сабо, Хинора, Виндекер, Вечеи, Зеке, Харости, Бьоде, Тот.
Запасные: Шимон, Дебрецени, Хан, Ошват, Шилье, Сендрей, Дьёркич, Хорват, Папп, Петё, Ленжер, Галамбош.
🐺Полесье (тренер: Руслан Ротань): Волынец, Крушинский, Бескоровайный, Сарапий, Кравченко, Леднёв, Бабенко, Андриевский, Назаренко, Филиппов, Гуцуляк.
Запасные: Улиганец, Хадрой, Таллес Коста, Йозефи, Андре Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно на странице события Пакш – Полесье на Xsport.
Ранее своими мыслями относительно матча поделился ассистент главного тренера Полесья Сергей Кравченко.