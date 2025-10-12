Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Нидерландов дома разгромила Финляндию в убедительном стиле.

«Оранье» не оставили никаких шансов гостям на положительный результат. Мален открыл счет уже на, а капитан ван Дейк удвоил преимущество уже к 17-й минуте, воспользовавшись стандартным положением. Перед перерывом Депай реализовал пенальти, практически решив судьбу трех очков. Финляндия пыталась сократить отставание во втором тайме, но вместо этого пропустила четвертый мяч от Ґакпо под конец игры, который оформил разгромную победу оранжевых и подтвердил статус команды как фаворита группы.

Польша на выезде обыграла Литву в важном матче, контролируя игру на протяжении всего поединка. Шиманьский открыл счет еще до перерыва, пробив оборону хозяев и успокоив команду. Литва в первом тайме пыталась отыграться, но польская оборона действовала надежно, не позволяя создавать опасные моменты у своих ворот.

А во втором тайме на поле уже была только одна команда. Легендарный Левандовски на 64-й минуте поставил точку в противостоянии, забив второй мяч и оформив уверенную выездную победу бело-красных.

Сборная Нидерландов набрала 16 очков в группе G и может уже в следующем туре обеспечить себе прямую путевку в очном матче с Польшей (13). Финляндия практически осталась без шансов даже на плей-офф.

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Группа G

Нидерланды – Финляндия 4:0

Голы: Мален, 8, ван Дейк, 17, Депай, 38 (пенальти), Ґакпо, 84

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, Тімбер (ван Геке, 62), ван Дейк, ван де Вен (Аке, 71), Ґравенберх (Рейндерс, 46), Де Йонг, Клюйверт, Мален (Симонс, 79), Депай (Вегхорст, 62), Ґакпо

Финляндия: Йоронен, Алхо (Пелтола, 60), Столь, Тенхо, Коскі, Лахтеенмякі, Антман (Калламан, 69), Кайрінен, Ваананен (Лод, 60), Кескинен (Пох'янпало, 69), Валта (Скютта, 80)

Предупреждения: Коски, 86, Пелтола, 89

Литва – Польша 0:2

Голы: Шиманьски, 15, Левандовски, 64

Литва: Шведкаускас, Ширвис, Армалас, Гирдвяйніс (Паулускас, 85), Тутишкін, Голубицкас (Калинаускас, 66), Сіргедас (Воробйовас, 66), Гинейтис, Ласіцкас, Черних (Янкаускас, 73), Сливка (Петкявічюс, 85).

Польша: Скорупски, Висневски (Зьолковски, 83), Беднарек, Кивьйор, Кеш (Вшолек, 90), Слыш (Капустка, 90), Зелиньски, Скураш, Шиманьски (Свидерски, 82), Левандовски, Каминьски (Гросицки, 90+4).

Предупреждения: Сливка, 77, Гирдвяйніс, 79 — Слыш, 44, Висневски, 77