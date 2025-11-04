Сергей Разумовский

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поднял вопрос благотворительности украинских грандов после скандального интервью президента Динамо Игоря Суркиса. Слова менеджера передает пресс-служба клуба.

«Шахтер» не только инвестирует значительные средства в футболистов, но и знает, что такое настоящая благотворительность. Украина живет в условиях войны, и для нас чрезвычайно важно помогать армии и людям. «Шахтер» регулярно отчитывается о своей благотворительной деятельности – только за прошлый год сумма проектов составила 32 миллиона гривен. А президент клуба Ринат Ахметов и его бизнесы с начала полномасштабного вторжения передали на благотворительность 12,8 миллиарда гривен. Это не слова – это конкретные дела и цифры. И хотелось бы увидеть конкретные цифры от «Динамо» на эту тему. Сергей Палки́н

2 ноября донецкий Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (3:1). Все перипетии вокруг центрального поединка сезона, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

После болезненного поражения президент киевлян Игорь Суркис поделился информацией о дальнейшей судьбе главного тренера бело-синих Александра Шовковского. У команды лишь одна победа в последних семи матчах. А рекордная беспроигрышная серия в чемпионате в 42 матча была прервана.