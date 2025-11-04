Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Динамо подняло вопрос судейства только после поражения в личном матче 11-го тура УПЛ (1:3). Слова менеджера передает пресс-служба клуба.

Господин Суркис сказал: «Я долго молчал». Но стоит «Динамо» впервые за полтора года проиграть в чемпионате – и мы слышим громкие эмоциональные заявления. Мы в «Шахтере» говорим о проблемах судейства давно и последовательно. При этом отмечаем качественную работу арбитров, когда она действительно заслуживает признания, как это было после кубкового матча, о чем говорил наш главный тренер Арда Туран.

Что касается последней игры с «Динамо», на наш взгляд, там были ошибки судей. В частности, гол соперника был забит с нарушением правил: игрок «Динамо» находился в офсайде. Мы официально направляем обращение в Комитет арбитров по поводу этого эпизода. Также эпизод с Ярмоленко, когда он схватил за горло и фактически душил Валерия Бондаря, очевидно тянет на удаление, но остался без внимания.

Тема судейства действительно острая, и большинство клубов об этом говорят. Все – кроме «Динамо». И показательно, что они начали ее поднимать именно после первого поражения. Мы в «Шахтере» предпочитаем говорить не эмоциями, а фактами.