Полесье дома обыграло Александрии благодаря голам Гайдучика и Филиппова
За команду Шарана забил Папа Ндиаге Яде
около 3 часов назад
В матче 27-го тура УПЛ житомирское Полесье на домашней арене вырвало победу у Александрии.
Несмотря на игровое преимущество волков в первом тайме, ближе всего к голу были гости — Сарапий в подкате вынес мяч с линии ворот. После перерыва давление хозяев завершилось голом Гайдучика, вскоре горожане ответили забитым мячом Папа Ндиага Яде — 1:1.
Точку в поединке поставил Филиппов, который на последних минутах принес победу Полесью.
УПЛ. 27-й тур
Полесье – Александрия – 2:1
Голы: Гайдучик, 71, Филиппов, 90 – Яде, 82
