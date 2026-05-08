Денис Седашов

В матче 27-го тура УПЛ житомирское Полесье на домашней арене вырвало победу у Александрии.

Несмотря на игровое преимущество волков в первом тайме, ближе всего к голу были гости — Сарапий в подкате вынес мяч с линии ворот. После перерыва давление хозяев завершилось голом Гайдучика, вскоре горожане ответили забитым мячом Папа Ндиага Яде — 1:1.

Точку в поединке поставил Филиппов, который на последних минутах принес победу Полесью.

УПЛ. 27-й тур

Полесье – Александрия – 2:1

Голы: Гайдучик, 71, Филиппов, 90 – Яде, 82

Колос минимально обыграл Кудривку в 27-м туре УПЛ.